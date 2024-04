Gesundheitszentren, eigentlich Primärversorgungseinheiten, sind ein Baustein, um die medizinische Versorgung in Stadt und Land zu verbessern. In diesen Zentren schließen sich mehrere Ärzte sowie weiteres Gesundheitspersonal zusammen und bieten Öffnungszeiten bis an die Tagesrandzeiten. 64 solcher Primärversorgungseinheiten, kurz PVEs, gibt es in ganz Österreich, 14 davon in der Steiermark. Nun wurden weitere fünf Standorte vom steirischen Gesundheitsfonds beschlossen.