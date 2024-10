Eine deutliche Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Kinder gibt es im Murtal. Nachdem es lange Zeit nur eine Kinderärztin für die ganze Region gab, wurde am Freitag das erste steirische Kinder-Gesundheitszentrum in Zeltweg vorgestellt. Es befindet sich in der Hauptstraße 91. In dem Gebäude ist auch eine Gyn-Ambulanz untergebracht. Betrieben wird alles von den Barmherzigen Brüdern Graz, die damit ihr Versorgungsangebot in der Region erweitern. Erst vor Kurzem wurde das ebenfalls vom Orden betriebene Gesundheitszentrum Fohnsdorf vorgestellt.