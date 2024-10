Vor einem Jahr öffnete der FreiRaum Neumarkt seine Türen am Hauptplatz 33, ein soziales Projekt, das auf ehrenamtlicher Basis betrieben wird. Elisabeth Edlinger-Pammer, Obfrau des Vereins, erklärt: „Wir wollten eine Plattform schaffen, die gespendete Gegenstände sinnvoll weitergibt und Menschen in Not unterstützt.“ Die Mitglieder und Helferinnen des Freiraums sortieren und verkaufen gut erhaltene Kleidung und Haushaltsgegenstände. „Unsere Einnahmen unterstützen lokale Familien und fließen auch in internationale Hilfsprojekte“, so Edlinger weiter. Der „FreiRaum“ ist ein Ort, an dem jeder kaufen oder spenden kann – mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Nächstenliebe.