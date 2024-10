Furtnerteich, Heizwerk, Hochwasserschutz, Schwimmbad: Das und mehr wurde am Mittwoch bei einer Sitzung des Gemeinderats Neumarkt thematisiert. Grünen-Gemeinderätin Elisabeth Edlinger-Pammer erkundigt sich etwa, was es mit Mäharbeiten von Wasserpflanzen im Furtnerteich auf sich habe. Wie berichtet, sorgte die Verkrautung beim beliebten Naherholungsgebiet in der Vergangenheit für Konflikte. Man habe einen Weg gesucht, um der Verkrautung Einhalt zu gebieten, so Bürgermeister Josef Maier (ÖVP): Ein Mähfahrzeug könnte laut dem Ortschef über Fördermittel finanziert werden. Die Frage sei nun aber, ob man es am Teich auch einsetzen darf. Dafür müsse ein Naturverträglichkeitsverfahren eingeleitet werden: „Daran wird gearbeitet.“