Die Mannschaft des Straßenerhaltungsdienstes hat ganze Arbeit geleistet. Deshalb haben auch die angesagten schweren Regenfälle nichts am Plan geändert, die B 317 am Donnerstagvormittag wie geplant zu öffnen. Um Punkt neun Uhr wurden die Absperrungen und Umleitungstafeln in Scheifling und Neumarkt entfernt.