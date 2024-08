„Auf der einen Seite der B 317 hat es kaum geregnet, auf der anderen Seite stand eine richtige Zelle“, schildert ein Einheimischer das Unwetter, das am Montag schwere Schäden in der Marktgemeinde Neumarkt hinterlassen hat. „Das Wasser schoss gleich so daher“ – ein Erlebnis, das den Betroffenen lange in Erinnerung bleiben wird. Werden sie wohl auch von den Schäden noch eine lange Zeit begleitet werden: Keller sind überflutet, Straßen sind kaputt. Wobei dies untertrieben ist: Die B 317, also die Hauptverbindung zwischen Scheifling und Kärnten, ist derart beschädigt, dass mit einer langen Sperre gerechnet werden muss.