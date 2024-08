Ein kurzes, aber schweres Gewitter zog Montagabend gegen 19.30 Uhr über Vordernberg. Sieben Fahrzeuge waren gerade im Bereich Laurentikirche auf der B115, der Eisenbundesstraße, unterwegs. „Es kam aus dem Nichts. Auf einmal machte es einen Tuscher, man wird im Auto gerüttelt und man weiß nicht, wo oben oder unten ist“, erzählt Markus Timbich. Er wurde, wie sechs weitere Fahrzeuglenker, mit ihren Autos von einer Schlammmure aus dem Silbergraben verschüttet.

Timbich alarmierte die Feuerwehr, nachdem er mit seinem Auto „aus der Mure herausgespült“ worden sei. „Als wir hingekommen sind, waren die sieben Autos so verschüttet, dass die Insassen nicht mehr selbstständig aussteigen konnten“, berichtet Christian Lanner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vordernberg. Bis zu 50 Zentimeter steckten die Fahrzeuge in Geröll und Schlamm. Wir haben dann mit Radlader Fahrzeuge herausgezogen. Zwei Autos waren nicht mehr fahrtüchtig, die anderen konnten weiterfahren“, so Lanner, der mit 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war.

Die B115 wurde sofort für den gesamten Verkehr gesperrt, und wird es voraussichtlich noch bis Mittag bleiben. Bürgermeister Walter Hubner ist besorgt, weil „so eine Mure mit Verschütteten hat es noch nie gegeben“. Bereits zum dritten Mal sei es in jüngster Zeit zu Murenabgängen gekommen. „Das kann so nicht weitergehen. Es ist ja bei jedem Gewitter die Angst da, dass es wieder passiert“, betont Hubner. Ursache für den Abgang aus dem Silbergraben scheint ein Lawinenabgang im Frühjahr dieses Jahres zu sein. „Durch die Lawine wurde viel Geschiebe im Graben angesammelt, der Starkregen hat gestern alles ins Rutschen gebracht“, versucht er eine Erklärung.

Das Unwetter habe auch alle Wasserläufe verlegt und so zu Überschwemmungen in der Laurentistraße gesorgt. Doch auch durch den Ort selbst ist entlang der Hauptstraße an den Fassaden eine etwa 50 Zentimeter hohe Wasserspur deutlich zu sehen. Der Straßenerhaltungsdienst ist gerade dabei, die Lage abzuklären.