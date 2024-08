Das große Aufräumen ist in Mautern angesagt. Auch in der Kfz-Werkstatt von Patrick Hausberger, wo dessen Betrieb in Bahnhofsnähe teilweise und der Hauskeller vom Leitsgraben wieder überschwemmt wurde. „Ich war im Urlaub und bin gleich heimgefahren. Der Hauskeller und eine von meinen vier Boxen sind in Mitleidenschaft gezogen. Wie schon vor einem Monat. Jetzt hatten wir so weit alles wieder gerichtet, und es ist schon wieder passiert“, erzählt er.