In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde der Bezirk Leoben schwer von Unwettern und Starkregen getroffen. Besonders die Bereiche Mautern und Traboch hatten mit den starken Regenmengen zu kämpfen. Da man kurzzeitig davon ausging, dass der Damm des Trabochersees brechen könnte, wurden rund 40 Personen im Bereich des Veitscher Baches in der Nacht in der Volksschule des Ortes evakuiert. In den frühen Morgenstunden konnten bis auf eine Person jedoch alle wieder in ihre Häuser zurückkehren. Es ist zum Überlaufen des Damms gekommen, aber die Gefahr eines Dammbruchs war laut aktuellen Informationen des Landes zu keiner Zeit gegeben.

Hangrutschungen und Verklausungen in Mautern

Rund 400 Einsatzkräfte sind derzeit im Bezirk aufgrund von Überschwemmungen, Murenabgängen und Verklausungen im Einsatz. In Mautern und Traboch wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst. Stefan Riemelmoser von der Feuerwehr Mautern spricht von einer prekären Situation, viele Straßen seien durch den Starkregen, der in der vergangenen Nacht gegen 23 Uhr einsetzte und über Stunden hinweg anhielt. „Das hat zu Hangrutschungen und Verklausungen geführt, wodurch viele Straßen weggebrochen sind und Gebäude überschwemmt wurden“, berichtet Riemelmoser.

Auch in Mautern musste eine dreiköpfige Familie aus ihrem Haus evakuiert werden, weil der Hang hinter dem Haus rutscht. Man warte derzeit auf einen Landesgeologen, der sich ein Bild von der aktuellen Lage schafft.

Bauernhöfe von der Außenwelt abgeschnitten

Im Liesinggraben in Wald am Schoberpass zeigt sich ebenfalls ein Bild der Verwüstung. Drei Bauernhöfe wurden von der Außenwelt abgeschnitten, die Straße in dem Bereich wurde komplett weggespült. Feuerwehrkommandant Christopher Reiner berichtet: „Wir waren mit den betroffenen Personen mittlerweile in telefonischem Kontakt. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.“

Der sogenannte „Sorgergraben“ trat aus seinem Bachbett aus und blockiert die Seezufahrt zum Walder See sowie die Zufahrt zu einigen Wohnhäusern. Diese Mure konnte laut Reiner jedoch schon bereinigt werden.

Fischzucht Igler schwer getroffen

Die Fischzucht Igler in Kalwang erlitt einen Millionenschaden: Alle Becken sind überflutet, die Fische liegen tot auf Wiese.

Entspannung der Lage in Traboch

In Traboch habe sich die Lage im Laufe der Nacht etwas entspannt, der Pegel des Trabochersees sei zurückgegangen. Die Schutzwasserwirtschaft habe inzwischen Entwarnung geben können, das erzählt Johannes Prein von der Feuerwehr Traboch-Timmersdorf. In Traboch sei es zu keinen Vermurungen gekommen, die B 115 sowie die B 113 mussten im Bereich der Gemeinde vorübergehend gesperrt werden, sind mittlerweile aber auch wieder offen, so Prein.

Im Großraum Trofaiach sorgen die Wetterprognosen für den heutigen Tag für Sorge unter den Feuerwehrkräften. Man rechnet mit weiteren Unwettern und großen Regenmengen.