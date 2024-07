In der Obersteiermark hat es in der Nacht auf Mittwoch wegen heftiger Regenfälle in den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl Zivilschutzalarme gegeben. Von 23 Uhr bis ca. 2.30 Uhr zogen Gewitterfronten über das Gebiet.

In Traboch (Bezirk Leoben) drohte laut Landeswarnzentrale Steiermark der Damm des Trabochersees zu bersten. Manfred Posch von der Landeswarnzentrale sagte im Ö1-Frühjournal, dass es in Traboch Evakuierungen gegeben habe und rund 40 Menschen in der Volksschule betreut würden. Mittlerweile könne aber vorsichtige Entwarnung gegeben werden, da der Niederschlag aufgehört habe und die Pegelstände der Bäche beziehungsweise der Rückhaltebecken stark im Sinken seien, sagte Posch dem ORF-Radiosender Ö1 weiter.

Bewohner sollen höhergelegene Räume aufsuchen

Auch in Mautern (Bezirk Leoben) kam es laut Homepage der Landeswarnzentrale zu massiven Überschwemmungen und Hangrutschungen. In Thörl (Bezirk Bruck an der Mur) gab es wegen der kräftigen Niederschläge ebenfalls Überflutungen. In manchen Ortsteilen steht das Wasser bis zu einem Meter hoch. Auch Wald am Schoberpass und Aflenz sind betroffen. Das Brucker Stadtgebiet ebenfalls betroffen, zahlreiche Keller stehen unter Wasser. Die Feuerwehren der Region stehen im Dauereinsatz.

Die Menschen der drei Gemeinden wurden daher gebeten, zu Hause zu bleiben, höher gelegene Räume aufzusuchen und Keller und Tiefgaragen zu meiden.

„Land unter“ in der Obersteiermark:

B 20 Mariazeller Straße gesperrt

Die B 20 Mariazeller St. ist nach den Unwettern in beiden Fahrtrichtungen zwischen Kapfenberg und Thörl gesperrt. Eine Umleitung über den Pogusch wurde eingerichtet.

+++ Nähere Infos in Kürze +++