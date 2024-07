Die Sonne scheint. Der Himmel ist unschuldig blau. Doch was am vergangenen Wochenende passiert ist, macht die Betroffenen immer noch fassungslos – am Donnerstag löste ein Unwetter eine Sturzflut aus, am Freitag wiederholte sich das Szenario. Herbert Fuchsbichler wird den Moment nie vergessen, als er aus seinem Haus in Gaisfeld geschaut hat. „Auf einmal ist die Zugtrasse gebrochen, die Schienen wurden unterspült, der ganze Schotter kam auf uns zu.“ Der Garten, der Keller, alles stand unter Wasser, dann fiel der Strom aus. „Und in der Nacht haben wir die dramatische Rettungsaktion der Feuerwehrleute mitangesehen, die mit einem Schlauchboot ihre Kameraden vom Dach eines Tanklöschwagens geholt haben.“