Einen Monat lang leitete Thomas Pölzl im November die Straßenmeisterei Leoben interimistisch, seit 1. Dezember 2023 ist er Straßenmeister in Leoben mit den Außenstellen am Präbichl und in Wald am Schoberpass. Er löste René Möschl ab, der nach zwei Jahren in seinen Heimatbezirk Murtal wechselte. Der 28-jährige Pölzl, der in der Gemeinde Proleb wohnt, wusste schon als Jugendlicher, wohin ihn sein beruflicher Weg führen wird. „Ich habe die Ausbildung zum Straßenerhaltungsfachmann hier in Leoben gemacht, die Berufsschule war in Murau“, erzählt Pölzl in seinem Büro auf dem Gelände der Straßenmeisterei Leoben.