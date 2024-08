„Ich habe schon gesehen, dass etwas Gröberes daherkommt.“ Wie sie reagiert hat? „Ich bin in den ersten Stock gegangen“, antwortet Theresia Huber. Naheliegend. Von dort aus konnte die Perchauerin unter anderem beobachten, wie der Schweizerbach übergeht und sich „die Hütte verabschiedet“. Darin befanden sich Rasenmäher und andere Geräte – jetzt klafft ein großes Loch dort, wo einst besagte Hütte stand. Das nicht weit entfernte Wohnhaus ist nicht betroffen, die Zufahrtsstraße ist allerdings hinüber. Doch in dem betroffenen Gebiet sind sich alle einig – auch Huber: „Solange kein Mensch und kein Tier zu Schaden kommen, ist alles halb so schlimm.“