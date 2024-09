Am Freitag, 27. September, wurde in Neumarkt das neu errichtete Pflegewohnheim der Caritas in der Schwimmbadstraße im Rahmen einer feierlichen Zeremonie offiziell eröffnet. Nach langer Bauphase, die 2020 begann und 2022 den ersten Bauabschnitt ermöglichte, konnte im Mai dieses Jahres der zweite Bauabschnitt erfolgreich abgeschlossen werden. Das moderne Pflegeheim bietet nun Platz für 60 Bewohner, die von einem Team von 70 Pflegekräften betreut werden, sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit.