„Wo Krise ist, ist auch Hilfe“: Mit diesen Worten hat die steirische Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler die Arbeit der Caritas im vergangenen Jahr zusammengefasst. Sie präsentierte am Freitag in Graz den Wirkungsbericht 2023 der kirchlichen Hilfsorganisation. Aufgrund der anhaltenden Teuerung, dazu Katastrophen im In- und Ausland „waren rasches Handeln, Spontanität und Flexibilität gefordert“, so die Direktorin. Mittlerweile hätten die Auswirkungen der Teuerung und die schwierige Lage am Arbeitsmarkt auch die Hilfsorganisation erreicht: „Auch für uns war es notwendig, mit unseren finanziellen Mitteln gut hauszuhalten. Zudem mussten wir in einigen Bereichen auch mit weniger Personalressourcen auskommen, als wir uns das vielleicht gewünscht hätten“, so Tödtling-Musenbichler.