Das Klimaticket hat sich seit seiner Einführung vor zwei Jahren zum echten Renner entwickelt. Vor allem Pendler setzen mittlerweile auf die kostengünstige Jahreskarte (468 Euro für zwölf Monate). Doch gerade in der Region Murau/Murtal gibt es Nutzer, die per Bahn oder Bus nach Salzburg oder Kärnten unterwegs sind und damit die Landesgrenze überschreiten. Für diese Fälle wurden prinzipiell „Tariferweiterungsbereiche“ eingerichtet – etwa nach Radstadt, Tamsweg oder Reichenfels. Noch nicht in dieser Liste findet sich hingegen Friesach. Geht es nach den Grünen, bedarf das einer dringenden Änderung: „Es ist nicht einzusehen, dass es hier keine einheitliche Regelung gibt und gewisse steirische Grenzregionen durch die Finger schauen“, sagt Verkehrssprecher Lambert Schönleitner. Konkret geht es den Grünen dabei vor allem um Pendler aus Neumarkt, die vielfach über der Grenze in Kärnten arbeiten.