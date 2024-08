Überschwängliche Freude und bittere Enttäuschung liegen vor den Toren des Red Bull Rings am Sonntag nah beieinander: Der „Hero Walk“, bei dem die MotoGP-Fahrer direkt an den Fans vorbei spazieren, sorgt für große Emotionen. Schon Stunden vor Beginn stellen sich die ersten Besucher an. Darunter auch Katharina aus Voitsberg: „Wir sind extra früh aufgestanden und warten hier, seit sie aufgesperrt haben. Ich hoffe so sehr auf ein Selfie mit Francesco Bagnaia!“ Mit diesem Wunsch ist die Studentin nicht alleine. Ein paar Meter weiter stehen Nina und Franz mit ihrem Sohn Elia. „Der Kleine ist der große Fan“, schmunzelt die Mama. Der Fünfjährige hat seinem Helden einen Brief geschrieben, den er ihm unbedingt überreichen will.