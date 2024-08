Die erste kleine Überraschung gab es schon im ersten Teil des Qualifyings für den Sprint (ab 15 Uhr) und den sonntägigen GP von Österreich: Jung-Star Pedro Accosta scheiterte auf der GasGas am Einzug ins Q2; nicht zuletzt, weil KTM-Wild-Card-Fahrer Pol Espargaro neben Jack Miller die ersten zwei Plätze herausfuhr und so ins „Finale“ der Top 12 fuhr. Dort aber war beinahe alles beim Alten, zogen die beiden WM-Rivalen Jorge Martin und Francesco Bagnaia eine unglaubliche Show ab. Der Spanier Martin (Pramac Ducati) blieb in 1:27,748 beinahe sieben Zehntel (!) unter dem erst am Vortag von Bagnaia aufgestellten Rundenrekord, „Pecco“ war der einzige, der auf der Werks-Ducati das Tempo einigermaßen mitgehen konnte und auch unter 1:28 blieb. Dritter Mann in Reihe eins: Marc Marquez.

„Ich hätte diese Zeiten nie für möglich gehalten. Ich habe ein wenig damit spekuliert, dass es in 1:28,0 gehen könnte, aber das, was Jorge und ich hier abgeliefert haben, das war schon große Klasse“, zeigte sich der Bagnaia selbst beeindruckt. Martins Leistung war umso eindrücklicher, als er mit einem Cut am Finger zu kämpfen hatte. „Es war ein schwieriger Morgen. Ich dachte, dass es besser werden würde, aber es war ziemlich schmerzhaft. Ich wurde genäht – und ich kann fahren.“

Bester KTM-Fahrer: Jack Miller auf Rang fünf; auch, weil Brad Binder in der entscheidenden Phase das Vorderrad wegrutschte, der Südafrikaner startet damit nur vom 12. Platz in die Rennen.

Der Liveticker zum Sprint: