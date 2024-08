Der erste Sieger des Sonntags steht fest: Der Kolumbianer David Alonso (CFMoto Aspar Team) sicherte sich im spektakulären Moto3-Rennen den Sieg vor David Munoz (ESP) und Daniel Holgado (ESP/GasGas), der in der letzten Runde noch von Munoz überholt wurde. Es war der elfte Sieg des 18-Jährigen und der bereits siebente in dieser Saison. Und das bedeutet auch, dass er die Führung in der Moto3-WM noch einmal ausbaute. Als „Belohnung“ gab es einen kleinen Tanz für die Fans. Sein erster WM-Verfolger Ivan Ortola, der nur von Startplatz 27 ins Rennen gegangen war, verbesserte sich bis auf Rang 9. Auch der 18-jährige Oberösterreicher Jakob Rosenthaler lieferte ein gelungenes Debüt in der Moto3 ab und fuhr auf den 22. Platz.

Alonso schaffte es sogar, eine Long-Lap-Strafe wegzustecken und kam trotzdem zurück. „Ich wollte dem Team etwas zurückgeben, daher habe ich mich so bemüht. Es macht einen super Job, sie haben es nicht verdient, dass ich so viele Fehler mache wie am Samstag“, meinte er lächelnd.