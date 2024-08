Es war kurz, aber umso heftiger: Am Samstag zog wie berichtet ein Unwetter mit Starkregen und Hagel über den Red Bull Ring. Ein Camper schildert die dramatischen Momente: „Unsere Wetter-App hat nichts angezeigt. Die Wolken kamen wie eine einzige, schwarze Front über die Berge. Binnen Minuten hat es so geschüttet, dass man keine fünf Meter mehr gesehen hat. Wir sind in unseren Caravan geflüchtet und haben auch andere Camper hereingelassen, als der Hagel begonnen hat.“ Passiert ist zum Glück kaum etwas, nach etwa 20 Minuten war der Spuk auch wieder vorbei.

„Es war schon eine Sonderlage“, erzählt auch Feuerwehr-Kommandant und Einsatzleiter Erwin Grangl. „Aber es wurde von allen Seiten professionell gearbeitet.“ Die Feuerwehr hatte einige Einsätze abzuarbeiten, vor allem überflutete Überführungen mussten kontrolliert und auf den Campingplätzen Hilfe geleistet werden. „Ein Campingbus musste aufgrund der kleineren Überschwemmungen geborgen werden, aber es ist nichts Gröberes passiert“, ist Grangl froh. Nun blickt man gespannt Richtung Nachmittag: „Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr so heftig wird wie gestern. Aber wir beobachten die Lage genau, Regen ist am Nachmittag durchaus möglich.“ Die Prognosen für den Nachmittag sind unsicher - ab 14 Uhr, genau dem Start zum Höhepunkt des Wochenendes, der MotoGP, ist mit Regen und Gewittern zu rechnen, möglich aber, dass es trocken bleibt.

Anreise ruhig, Rennen startet um 14 Uhr

Camper und auch Fans, die mit dem Auto angereist sind, hoffen jedenfalls auf nicht allzu starke Regenfälle. Die Wiesen sind aufgeweicht und teils auch noch gesperrt. „Wir hatten gestern wirklich Mühe, hier wegzukommen“, erzählt ein Paar aus Ungarn. Ihr weißer Ford ist von oben bis unten mit Schlamm bespritzt und zeugt vom abendlichen Abenteuer. „Heute haben wir Gummistiefel im Gepäck.“ Viele Einfahrten zu den Wiesenflächen wurden bereits in aller Früh mit Holzschnitzeln bestreut.

Die Anreise nach Spielberg verläuft am Sonntag indes ruhig, nur auf den Zufahrten zu den Parkplätzen kam es zu leichten Verzögerungen. Um 14 Uhr geht es los mit dem Großen Preis von Österreich.