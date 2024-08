Der Samstag ging am GP-Wochenende der MotoGP in Spielberg mit einem Knall zu Ende. Über dem Ringgelände ging ein schweres Gewitter nieder – inklusive Hagelschauer. Kleinere Veranstaltungszelte wurden beschädigt, an bestimmten Stellen staute sich kurzzeitig das Wasser. Zum Schutz der Zuschauer wurde die Tribüne auf der Start-Ziel-Gerade für alle geöffnet, um sich unterzustellen.

Nach etwas mehr als 20 Minuten war die Gewitterfront vorbei und die Fans konnten sich zu den Autos oder Zeltplätzen begeben. Größere Schäden sind nicht bekannt. Die Zuschauer auf dem Ringgelände wurden über Lautsprecher die gesamte Zeit hinweg mit Informationen versorgt.

Weitere Unwetter wurden am Samstagabend nicht vorhergesagt, ausgeschlossen werden können sie aber ebenfalls nicht. Am Sonntag sagen die Wetterprognosen ebenfalls einen sonnigen Tag voraus. Am Abend könnte es aber erneut donnern in Spielberg. Generell kann das Wetter schnell umschlagen.