Das Rennwochenende in Spielberg ist für Ai Ogura eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach starken Leistungen in der Moto2 wurde am Donnerstag seine Beförderung verkündet. Der 23-jährige Japaner fährt ab der kommenden Saison für das Trackhouse-Racing-Team in der Motorrad-Königsklasse.

Somit war alles angerichtet für ein unvergessliches Wochenende auf dem Red Bull Ring. Leider verlief der Samstag aber nicht nach Wunsch. Ogura stürzte im zweiten Training der Moto2 schwer und brach sich den rechten Mittelhandknochen. Somit ist das Spielberg-Wochenende bereits vorbei.