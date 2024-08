So spannend kann das MotoGP-Rennen am Sonntag gar nicht werden, dass es diesen Höhepunkt für 300 Fans toppen kann: Am Donnerstag fand am Red Bull Ring der allererste MopedGP von Österreich statt. Moped-Fans konnten sich vorab anmelden, für 300 Besitzer einer maximal 50-Kubik-Maschine wartete ein Erlebnis, das man sich nicht kaufen kann. Gemeinsam mit acht MotoGP-Stars durften sie eine Runde auf dem Red Bull Ring drehen.