Es sind intensive Tage für die Bezirkshauptmannschaft Murtal. Mit der MotoGP steht am Wochenende eine der größten Veranstaltungen des Jahres vor der Tür, die BH ist für die Einrichtungen eines behördlichen Führungsstabes zuständig. Unter der Leitung von Bezirkshauptfrau Nina Pölzl beurteilen die Einsatzorganisationen, der Veranstalter und die Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung laufend die aktuelle Lage. Zwar gibt es keine konkreten Hinweise auf eine spezielle Bedrohung für die Motorrad-Weltmeisterschaft, trotzdem fließen die jüngsten Ereignisse rund um die Terrorabsichten und die Absage der Taylor Swift-Konzerte in Wien in die Beurteilung mit ein.