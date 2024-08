Tausende orange Fähnchen auf den Tribünen, enthusiastische Niederländer in verrückten Outfits und Emotionen pur: Die Fans von Max Verstappen sind der wahr gewordene Traum für den steirischen Tourismus. Mit dem Aufstieg des Red Bull-Stars begann auch der Siegeszug der Holländer im Murtal. „Mit dieser Fan-Gemeinde kann sich niemand messen. So eine emotionale Gemeinschaft, das hat wirklich nur Max Verstappen zu bieten“, sagt Michael Ranzmaier-Hausleitner, der als Vorsitzender des lokalen Tourismusverbandes das Auf und Ab der beiden Königsklassen Formel 1 und MotoGP hautnah beobachtet hat. Denn: Jeder sportliche Erfolg, jeder Rücktritt, jeder Zweikampf wirkt sich über kurz oder lang auf die Nächtigungszahlen in der Region aus.