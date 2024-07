Am Red Bull Ring in Spielberg sind von Montag bis Freitag circa 1600 Studenten aus 18 Nationen, unter anderem aus Deutschland, Italien, Spanien, USA, Indien, Australien und Finnland, beim Konstruktionswettbewerb „Formula Student Austria“ dabei. In Österreich fand diese Veranstaltung zum ersten Mal vor 15 Jahren auf dem Wachauring in Niederösterreich statt, erklären uns zwei junge Frauen, die beide Romana mit Vornamen heißen. Sie sind ehemalige Teilnehmerinnen und inzwischen ehrenamtliche Helferinnen.