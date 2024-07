Während die MotoGP am Wochenende in Silverstone aus der Sommerpause zurückkehrt, fiebert man in Spielberg bereits der Motorrad-Königsklasse entgegen. Von 16. bis 18. August rasen Francesco Bagnaia und Co über den Red Bull Ring und sorgen nicht nur sportlich für ein Spektakel in der Obersteiermark. Auch abseits der Strecke haben die Verantwortlichen am Ring ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt.

Schon fast Tradition ist der „Pit Lane Walk“ am Donnerstag – ein exklusiver Einblick hinter die Kulissen mit einem Spaziergang durch die Boxengasse. Mit etwas Glück können die Fans dabei auch ein Selfie mit den MotoGP-Stars ergattern. Zugang haben alle Besucher mit Wochenend-Ticket frei nach dem Motto „first come, first served“. Etwas früher anstellen könnte sich also lohnen. Neben dem Gang durch die Heiligtümer der MotoGP gibt es am Donnerstag erstmals einen „MopedGP von Österreich“, in dem hunderte Moped-Fahrer über die Strecke rasen und von den Tribünen aus angefeuert werden.

Fixe Heimat für alle Motorsport-Begeisterten ist die Bike City hinter der Niki Lauda Kurve, in der es über das gesamte Wochenende hinweg Möglichkeiten gibt, die Fahrer beim „Meet the Riders“ hautnah mitzuerleben. Beste Chancen auf Autogramme haben Fans am Sonntagvormittag beim „Hero Walk am Styrian Green Carpet“ direkt vor dem Welcome Center. Auf der Show-Bühne in der Bike City heizen bereits am Freitag Alexander Eder und Granada ein. Der Grazer Kultband wird außerdem eine ganz besondere Ehre zu teil: Am Sonntag geben die Steirer vor dem Rennen die Bundeshymne zum Besten.