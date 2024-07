Für KTM ist das Heimspiel auf dem Red Bull Ring in Spielberg in jeder Saison einer der absoluten Höhepunkte im MotoGP-Rennkalender. Deshalb werden die Mattighofener auch ihre dritte Wildcard der Saison für den Großen Preis von Österreich einsetzen. Pol Espargaro nimmt für den österreichischen Rennstall am Rennwochenende in der Steiermark teil. Es ist sein zweiter Einsatz nach Mugello. Kollege Dani Pedrosa fuhr als Wildcard in Jerez.

Der Testfahrer freut sich bereits auf seinen Einsatz. „Viel spezieller als der Red Bull Ring geht es nicht. Wegen der Strecke, dem Ort, den Fans, der Atmosphäre und weil dieser Grand Prix für KTM so viel bedeutet, fühlt es sich auch für mich ein bisschen wie ein Heimrennen an.“ Im Vorjahr gelang ihm mit Platz sechs im Sprint seine beste Saisonleistung. „Ich habe einige gute Erinnerungen“, weiß der 33-Jährige selbst, „aber wie schon in Italien wird es das Ziel sein, mit der KTM RC16 auf die Strecke zu gehen und unser Testprogramm fortzusetzen. Wir werden viel zu tun haben, aber ich weiß, dass der Österreich GP auch viel Spaß machen wird.“