„Mit so einer Platzierung haben wir gar nicht gerechnet“, freut sich Marion Trattner, Wirtin des Murauer Gasthofs Trattner vulgo „Waldhof“. Stolze 4197 Stimmen und Platz Fünf im Spitzenplatz-Voting der Kleinen Zeitung gingen an die Trattners in St. Peter am Kammersberg.