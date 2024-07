„A guats Essn. A Plotz zum Feiern. A Zimma zum Schlofn“: So lockt der familiengeführte Gasthof Kraxner in Hatzendorf (Fehring, Bezirk Südoststeiermark) seine Gäste an. In bereits langer Tradition, denn das Wirtshaus blickt auf eine mehr als einhundertjährige Gastwirtschaftstradition zurück. Jetzt kann man die Chronik um ein sensationelles Ergebnis erweitern: Denn mit insgesamt 13.295 Stimmen (Unterschriftenlisten auf Papier plus Onlineabstimmung) holte sich das Team um Andreas Kraxner und dessen Schwester Michaela den Sieg bei der Kleine Zeitung-Wahl zum Spitzenplatz 2024. Sie können sich nun über den Titel „beliebteste Wirtsleute der Steiermark“ freuen. Insgesamt wurden bei unserer Publikumswahl 108.253 Stimmen für weit über 150 Wirte abgegeben. Das bedeutet: 108.253 Dankeschön an die steirische Gastfreundschaft und Kulinarik.