Gejubelt wurde schon zu Mitternacht: „Wir haben in der Nacht natürlich sofort ins E-Paper geschaut“, erzählt Michaela Kraxner, die mit ihrem Bruder Andreas den Gasthof Kraxner in Hatzendorf (Gemeinde Fehring) führt. Als sich die beiden dann mit ihrem Foto auf der Titelseite fanden, war die Freude groß: „Spitzenplatz“-Sieger! „Wir haben uns schon ordentlich ins Zeug gelegt und gehofft, dass wir gut abschneiden – aber dass wir gewinnen, damit haben wir nicht gerechnet, da haben ja so viele tolle und beliebte Gasthöfe mitgemacht“, so die glückliche Wirtin zur Kleinen Zeitung. Das gesamte Team sei „überwältigt und zutiefst dankbar“.