Ein „Prost und Mahlzeit“ auf die steirische Gastfreundschaft, Gemütlichkeit und Kulinarik steht an: Bei der großen Publikumswahl der Kleinen Zeitung haben die Leser nämlich ab sofort die Gelegenheit, ihrem liebsten Wirt bzw. ihrer liebsten Wirtin Dankeschön zu sagen. Die Kleine Zeitung kürt heuer mithilfe der Leserinnen und Leser die beliebtesten steirischen Wirtsleute mitsamt ihren Top-Speisen.

Seit 2008 holen wir ja die Besonderheiten des Landes vor den Vorhang; die würdige Siegerliste ist schon eine lange. Heuer tischen wir das Menü unter einem neuen Namen auf – aus der „Platzwahl“ wird die Wahl zum Spitzenplatz. Und weil sie echt spitze sind, geht es diesmal eben um die steirischen Wirtinnen und Wirte. Sie können sich im Rahmen der Aktion mit ihren Spezialitäten in die Auslage stellen und sich so einem breiten Publikum präsentieren.

So wird nominiert

Mitmachen ist einfach: Wenn Sie Ihrer Lieblingswirtin bzw. Ihrem Lieblingswirt „Dankeschön“ für Kulinarik und Gastfreundschaft sagen möchten, nominieren Sie das Gasthaus gleich zur Spitzenplatz-Wahl der Kleinen Zeitung. Natürlich können sich Wirtsleute auch selbst ins Spiel bringen. In beiden Fällen läuft die Anmeldung über unser Online-Nominierungsformular (siehe unten). Wichtig: In dem nominierten Gasthaus müssen steirische Spezialitäten am Speiseplan stehen. Deshalb: Beim Anmelden bitte nicht nur ein Foto von Wirt bzw. Wirtin hochladen, sondern unbedingt auch eine Spezialität nennen, mit der die Küche dort Gäste kulinarisch verzaubert. Ob es sich bei der Spezialität um Klassiker auf der Speisekarte oder ein saisonales Schmankerl handelt, ist egal. Danach werden die Kandidaten für die Onlineabstimmung freigeschaltet.

Dann geht es ans Stimmensammeln, denn die Teilnehmer mit dem größten Publikumszuspruch werden schlussendlich zusätzlich belohnt. Auf Stimmenjagd geht man mit der Unterschriftenliste, die Sie hier herunterladen, dann ausdrucken und überall auflegen können. Oder man stimmt beim Online-Voting (ab Mitte nächster Woche) mit.

Der Stimmzettel zum Downloaden, Ausdrucken und Auflegen

Die Preise

Jenes Gasthaus, das am Ende (Einsendeschluss: Montag, 1. Juli, es gilt das Datum des Poststempels) die meisten Stimmen für sich verbucht, bekommt als „Heimspiel“ ein großes Siegerfest gesponsert. Die Top 5 unserer Wahl werden mit Unterstützung von Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH zudem mit der Trophäe, der exklusiv gekennzeichneten Steiermark-Herzbank der Firma Almholz, ausgezeichnet.