„Es waren so viele Leute wie schon lange nicht mehr anwesend“, sagt Herbert Grangl, Murtaler Kammerobmann-Stellvertreter und Knittelfelder ÖVP-Gemeinderat. Er spricht von der Generalversammlung der Obersteirischen Molkerei (OM) vergangenen Freitag in der Kobenzer Zechner-Halle. Für Grangl, selbst Heumilch-Lieferant, ein Zeichen, dass keine allzu große Zufriedenheit unter den Bauern herrsche. Er hoffe jedoch, dass sich der Milchpreis wieder einpendle: Der OM-Lieferpreis lag 2023 um drei Cent unter dem Durchschnitt im Österreich-Vergleich. Die Führung der OM sei jedoch bestrebt, „durch zusätzliche Absatzkanäle den Milchpreis für das heurige Jahr zu verbessern“, so Grangl.