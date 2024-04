Murau und Murtal werden zur größten „Familien- und kinderfreundlichen Region Österreichs“. 33 Gemeinden der Region starten das Pilotprojekt zur Zertifizierung durch das Bundesministerium für Familie und Jugend: So beginnt eine Aussendung aus dem Büro von Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Kennern der Region sticht sofort eines ins Auge: Der Bezirk Murau umfasst 14 und der Bezirk Murtal 20 Kommunen. Eine Gemeinde fehlt also. Auf Nachfrage erfahren wir, dass es sich um die Gemeinde Gaal handelt. Nicht erfahren wir allerdings von Bürgermeister Heribert Kranz (ÖVP) die Hintergründe, warum man an dem Projekt nicht teilnehmen will: „Dazu möchte ich mich nicht öffentlich äußern.“ Kranz ist erst seit Kurzem im Amt: Er wurde am 11. Jänner einstimmig zum neuen Gaaler Bürgermeister gewählt (wir berichteten).