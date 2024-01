Die Freude an seinem ersten Arbeitstag als Bürgermeister der Gemeinde Gaal ist spürbar. Mit „Demut und Dankbarkeit“ will er das Amt angehen - und „großem Respekt“, wie Heribert Kranz betont. Er wurde am 11. Jänner 2024 einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt. „Ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte und habe zugesagt“, so Kranz - aber natürlich nicht ohne das Ganze im Vorfeld mit seiner Familie abzuklären.