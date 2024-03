Kidscup-Meisterin, Silber im Europacup, Start der Motorsportsaison und ein Jubiläum

Larissa Widenschek freut sich über österreichischen Meistertitel (Riesenslalom), Stefan Eichberger kam im Europacup aufs Podest, in Stadl an der Mur wurde Jubiläum gefeiert und am Red Bull Ring startet bald die Rennsaison.