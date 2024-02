Der Sonnenuntergang am Rosenkogel auf 1817 Metern Seehöhe in Gaal ist eine Sehenswürdigkeit – und führt manchmal zur Selbstüberschätzung von Wanderern. So auch am Dienstagabend, als drei junge Männer – zwei Murtaler und ein Wiener im Alter von 19 bis 20 Jahren – einen nächtlichen Alpineinsatz auslösten. Das Trio befand sich bei der Loretto-Kapelle in der Nähe des Rosenkogels in einer Notlage und konnte nicht mehr selbstständig ins Tal.

Um etwa 13.30 Uhr machten sich die jungen Männer vom Parkplatz Roßbach in Richtung Loretto-Kapelle auf, verließen im Bereich des Sommertörls den markierten Weg und stiegen über wegloses Gelände in Richtung der Kapelle auf. Gegen 16 Uhr setzte die Dämmerung ein. Die frühe Dunkelheit, eisiger Untergrund, Schneeverhältnisse sowie fehlende Ausrüstungsgegenstände und Erschöpfung führten dazu, dass eine der Personen einen Angehörigen verständigte, der wiederum die Rettungskräfte alarmierte.

Bergrettung Knittelfeld im Einsatz

Zehn Bergretter trafen gegen 19.30 Uhr bei den leicht unterkühlten Wanderern ein, die ins Tal begleitet wurden und um 21 Uhr selbstständig und unverletzt mit dem Auto nach Hause fahren konnten.