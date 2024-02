Am Samstag in der Früh setzte ein Wanderer in seiner üblen Lage einen Alpin Notruf ab. Er hatte sich nämlich bei einer Wanderung auf die Pribitz oberhalb des Grünen Sees verstiegen und kam im vereisten und steilen Gelände nicht mehr weiter. Die Landeswarnzentrale Steiermark alarmierte daraufhin die Bergrettung Tragöß und auch die Alpinpolizei. Zeitgleich startete der Polizeihubschrauber Libelle Steiermark in Graz, dieser konnte jedoch wegen der heftigen Windverhältnisse nicht wirklich zum Einsatz kommen.