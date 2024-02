Am Allerseelentag 1988 machte sich eine kleine Gruppe aus der Südsteiermark auf den Weg zum Hochschwab, um dort zum Jahresabschluss eine Wanderung durchzuführen. Am Berg sollte für die Sieben jedoch alles anders kommen. Ein Wetterumschwung hielt die Gruppe bei tiefsten Temperaturen gefangen, nur zwei Personen überlebten. Gefunden wurden sie durch die Arbeit von insgesamt 135 Bergrettern, Alpingendarmen und dem Bundesheer – im Rahmen der bis dahin größten Bergrettungsaktion der steirischen Geschichte. Diese Ereignisse werden nun im Rahmen der ServusTV-Dokumentationsreihe „Bergwelten“ verfilmt, an zwei Tagen wurde dafür auch am Hochschwab gedreht.