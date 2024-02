Beratung, Gesundheitsförderung und Prävention: Das sind die Hauptaufgaben von Sabrina Wieland und Patricia Prieler-Rameder, die in Neumarkt als „Community Nurses“ tätig sind. Seit zwei Jahren sind die beiden Frauen dort im Bereich Gesundheit im Einsatz – das Projekt wird gut angenommen, wie Wieland und Prieler-Rameder betonen. Die Aufgaben und Ziele sind vielfältig: Man ist im Bereich der Gesundheitsförderung tätig, ist Anlaufstelle für Fragen zu Pflege, Gesundheit und sozialen Angelegenheiten oder Gesprächspartner für pflegende Angehörige, die einmal ihre Sorgen und Ängste abladen wollen. Das und vieles mehr bieten die Community Nurses - und während man in Österreich noch in der Pilotphase steckt, ist dieses Angebot in vielen anderen Ländern dieser Erde längst Standard.