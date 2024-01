„Pflege ist nicht nur bei betagten Menschen relevant. Das beginnt bei Säuglingen über Kranke bis hin zu älteren Menschen“, erklärt Martin Falinski, Geschäftsleiter des Pflegeverbandes Bruck Mürzzuschlag. Er lädt am kommenden Donnerstag, 1. Februar, zum Steirischen Pflegetag ins Volkshaus nach Kindberg. Von der Ausbildung bis zu den unterschiedlichsten Berufsbildern steht das Thema dort in all seinen Facetten im Mittelpunkt.