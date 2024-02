SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus hielt am Mittwoch in Voitsberg ihre Sozialsprechstunde ab, besuchte die Volkshilfe und stattete auch Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart einen Besuch ab. Die Bezirkstour durch ihre Heimat – Kampus ist gebürtige Köflacherin – nutzte sie aber auch, um darauf hinzuweisen, wo die Probleme im Bezirk liegen. „414 Haushalte beziehen im Bezirk Voitsberg die Wohnunterstützung des Landes und bekommen im Schnitt 151 Euro monatlich.“ Erst im August des Vorjahres habe ihr Team diese Unterstützung um 20 Prozent erhöht, „jetzt heben wir sie um weitere zehn Prozent an. Aber leider ist das eben auch dringend notwendig.“