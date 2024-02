„Ein gutes Leben für alle“ – so das Motto, unter das die Caritas Steiermark ihr heuriges 100-Jahr-Jubiläum stellt und das „an hundert Orten der Nächstenliebe“ Ausdruck findet. Einer davon ist das Lerncafé in Knittelfeld, erzählt Regionalkoordinatorin Maria Rottensteiner. Es ist ein Ort, an dem Kinder mit und ohne Migrationshintergrund ihre Hausübungen machen und lernen können - ohne dafür zu bezahlen. „Das Ziel ist jeweils, die Schulstufe zu schaffen und dem Kind das notwendige Rüstzeug fürs Leben mitzugeben.“ Dass das gelingt, hat zuletzt auch eine Studie gezeigt: 96 bis 100 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die ein Lerncafé besuchen, schaffen die Schulstufe. Darüber hinaus würden sie wichtige psychosoziale Stärken wie Selbstvertrauen, Konzentration und Motivation entwickeln, so die PH-Studie.