Minus 10 Grad hatte das Thermometer in der Nacht noch angezeigt. Davon zu spüren ist beim Sternsingertreffen im Kulturhaus dann nichts mehr: 300 Mädchen und Buben aus dem Mur-, Mürz- und Ennstal sind ins Kulturhaus gekommen, um mit Bischof Wilhelm Krautwaschl Gottesdienst zu feiern und eifrig beim Kinderprogramm mitzumachen. „Wenn man den Menschen in die Augen schaut, sieht man bei vielen, dass ihnen etwas abgeht: Glück, Vertrauen, Angenommensein oder das Gefühl, dass der andere einen versteht“, so der steirische Oberhirte. „Für diese Menschen wart ihr unterwegs. Ihr habt gezeigt, dass Gott mit uns ist. Dass wir keine Angst haben müssen. Dass wir immer Hoffnung haben auf eine gute Zukunft.“