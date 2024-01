Reges Interesse herrscht an der Sitzung des Gemeinderats Neumarkt am Mittwoch. Und das hat einen Grund: Der Tagesordnungspunkt „Verkehrslichtanlage Knotenpunkt B 317 - L 525“ mag sich vielleicht nicht sonderlich spektakulär anhören, erhitzt aber die Gemüter bei der Sitzung. Eines vorweg: Niemand scheint eine Umsetzung des Projekts zu wollen - weder die Mandatare noch die Frauen und Männer in den Zuhörerrängen. Zumindest nicht in dieser Form. Es geht an diesem Abend aber auch nicht um einen Beschluss, sondern um die Präsentation erster Pläne.