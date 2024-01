Manches erinnert an eine Apotheke, manches ebenso an eine Küche: Seit vielen Jahren stellt die St. Lambrechter Stiftsapotheke unter der Markenbezeichnung „Pater Severin“ Produkte aus Heilpflanzen her, seit Kurzem auch in Neumarkt. „Wir haben das viele Jahre ausschließlich in den Räumlichkeiten der Stiftsapotheke gemacht, die wir ja seit 1993 betreiben“, erläutert Geschäftsführer Dieter Gall, der gemeinsam mit Helmut Reidlinger das Unternehmen führt. „Doch irgendwann hat der Platz nicht mehr gereicht.“ Deshalb wird nun im ehemaligen Vivarium in Neumarkt produziert. „Wir haben Teile des Gebäudes angemietet und einen Teil zugebaut. In Summe sind das nun 1000 Quadratmeter.“ Wobei auf die Gäste im „Natechnikum“ - so der nunmehrige Name - ebenso eine Schauproduktion, ein Shop, ein Café und ein Museum warten. Zwei Millionen Euro wurden in Summe produziert.

Gefertigt werden in der neuen Produktionsstätte mittlerweile fast alle Pater-Severin-Naturprodukte - nur Tees werden noch in St. Lambrecht gemischt. Der Namensgeber, ein Kapuzinermönch aus Murau, gab sein Heilkräuterwissen viele Jahre an die Menschen in der Region weiter. Nach seinem Tod 1966 wurde die Marke geschützt und die ersten Produkte über die Stiftsapotheke vertrieben. Heute gibt es 400 unterschiedliche Tinkturen, Tees, Sirupe oder Salben, die auf den Mönch zurückgehen. Sie bestehen aus Basis-Salbengrundlagen, hochwertigen Ölen und aus regionalen Rohstoffen wie Lärchenpech, Latschenöl oder anderen Naturprodukten wie Misteln, Muskat- oder Rosenblüten..

Die Pater Severin Naturprodukte GmbH ist damit in einer Nische tätig: „Wir bieten Produkte an, die andere Apotheken nicht haben und zugleich von der Industrie nicht hergestellt werden.“ Das Unternehmen betreibt einen Onlineshop, die meisten Produkte werden jedoch über den Großhandel vertrieben. Die Exportquote liegt bei 90 Prozent.

Die Produktion wurde zuletzt aber merklich fordernder: „Lieferzeiten und die Preise der Rohstoffe sind gestiegen, ihre Verfügbarkeit ist hingegen schwankend“, berichtet Gall. „Vaseline hat vor Corona 2,50 Euro pro Kilo gekostet, frei Haus geliefert, heute 7 bis 8 Euro, Lieferkosten extra. Bei Hartgelatinekapseln hat die Lieferzeit früher 4 bis 6 Wochen betragen, nun liegt sie bei 12 Monaten. Das sind räumliche und finanzielle Herausforderungen.“ Hinzu komme, dass wie in vielen anderen Branchen auch im Pharmabereich Personal nicht mehr leicht zu finden ist. Die Produktionsstätte in Neumarkt und die Stiftsapotheke in St. Lambrecht zählen derzeit 20 Mitarbeiter, darunter Pharmazeutinnen, Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten, Drogistinnen und Einzelhandelkaufleute - einige davon pendeln aus anderen Regionen ein.