Die Revitalisierungsversuche der seit Herbst 2011 geschlossenen Wasserwelt "Vivarium" in Mariahof bei Neumarkt sind zahlreich: Die Auslastung des Wellness-, des Ausstellungsbereiches und des Abenteuerspielparks lag deutlich hinter den Erwartungen, bald entstanden Verbindlichkeiten in Millionenhöhe. Das Land musste 1,1 Millionen Euro an Überlebenshilfe zuschießen und konnte das Tourismus-Sorgenkind dennoch nicht retten.