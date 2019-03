Im März 1969 wurde die Stadtapotheke in Judenburg eröffnet. Im April beginnt nun mit einem großen Umbau das nächste Kapitel des Traditionsbetriebs.

Sie leiten die Geschicke der Stadtapotheke: Geschäftsführer Peter Gall, „General Manager“ Mirjam Kantner und Firmengründer Felix Gall © Sarah Ruckhofer

Der heutige Busbahnhof ein Viehplatz, Kastner und Leiner noch nicht einmal gebaut, das geschäftliche Judenburg endete in der Postgasse: Am 29. März 1969, einem Karsamstag, eröffnete Felix Gall die Stadtapotheke. „Am Standort der Apotheke war früher ein Obstgarten“, erinnert sich der Seniorchef, rüstige 99 Jahre alt, zurück. „Es war schwer, überhaupt eine Konzession zu bekommen.“ Zwei Helferinnen und eine Magistra gehörten damals dem Betrieb an. „Die Arbeit war eine völlig andere. Rezepturen wurden händisch nach Vorgaben der Ärzte zusammen gemischt.“ Ob Pillen, Augentropfen, Salben oder Zäpfchen, der Beruf des Apothekers war einst diffiziles Handwerk.

