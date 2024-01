Ein 24-jähriger Pkw-Lenker verlor Freitagmittag in Neumarkt in der Steiermark (Bezirk Murau) die Kontrolle über sein Auto: Er geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Rettungswagen, der am Weg zu einem Einsatz war. Sowohl der Autofahrer als auch die 37-jährige Lenkerin des Einsatzfahrzeuges und ihr Beifahrer wurden verletzt. Sie konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.