Ein blinder Fleck hat sich durch den schneebedingten Stromausfall am Wochenende bemerkbar gemacht - die Pflegeheime der Region Murtal und Murau sind mancherorts nicht ausreichend auf einen solchen vorbereitet: Feuerwehren mussten wie berichtet aushelfen, und auf Facebook war zu sehen, wie in der 2021 errichtete Seniorenresidenz Obdach das Pflegepersonal mit Stirnlampen unterwegs war, um sich um die Bewohnerinnen und Bewohner in den stockdunklen Räumlichkeiten zu kümmern.